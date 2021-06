Tras un emotivo acto de despedida en el que ha estado arropado por su familia y por el presidente del club, Florentino Pérez, Sergio Ramos ha comparecido al lado de Emilio Butragueño en rueda de prensa telemática para explicar los motivos de su salida.

"Han pasado muchas cosas, circunstancias que ocurren en la vida. Lo primero que me gustaría decir es que yo nunca me he querido ir del Real Madrid, siempre he querido continuar", ha iniciado el camero.

Seguidamente, se ha retrotraído al año pasado, temporada en la que se comenzó a gestar la renovación: "Dando detalles y siendo breve, me remonto a la Liga del confinamiento, que la ganamos y la celebramos. A raíz de ahí el club me ofreció la oportunidad de ampliar mi contrato, pero por el covid se fue dejando al margen".

A su vez, el capitán ha destacado que el problema no era el dinero, sino la duración del contrato: "Llegados a estos últimos meses el club me hace una oferta de un año con bajada de salario. El dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca sabía que lo mío no era un problema económico, era de años, me ofrecían un año y yo quería dos, era continuidad para mi familia".

Tras varias negativas, Ramos aceptó, pero tal y como él ha explicado, la oferta blanca ya había expirado ante la indecisión de Sergio: "En las últimas conversaciones digo que acepto y me dicen que ya no hay oferta. Se me comunica que aun habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado".

¿Volvería a fichar por el Real Madrid?

El central, sin atisbo de duda, ha confirmado que siempre volvería a fichar por el conjunto blanco: "Saliendo del Sevilla como salí hoy hubiera dado una rueda de prensa, pero ficharía una y mil veces por el Real Madrid es de las mejores decisiones de mi vida".

¿Y el futuro?

"Para mí Sergio Ramos y el Real Madrid era un matrimonio perfecto pero hay cosas que no se pueden cambiar y nos toca aceptar el presente. Toca buscar la felicidad, buscar otro equipo y rendir al máximo nivel y añadir más títulos a mi palmarés", ha explicado el hasta ahora capitán blanco.

"No hemos pensado en ningún equipo, a partir de enero que entro en el mercado ha habido alguna llamada, mi agente, clubes interesados, pero nunca tuve en mente salir del Real Madrid. El Sevilla es el otro club de mi corazón y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla. A nivel del Barça es un no rotundo como el Bernabéu de grande. Podéis estar muy tranquilos", ha añadido.

"Quiero recalcar que lo primero que he dicho es que quiero seguir en el Madrid y cuando me tocó decir que planificaran sin mí entiendo que nadie está por encima de una planificación del club. Lo mío era un no a una propuesta pero en ningún momento con fecha de caducidad ni mucho menos. Claro que dijo que planificaran sin mí porque nadie está por encima del club en una negociación", ha zanjado sobre el tema

Respuesta a los que le llaman pesetero

Ante las insinuaciones de que quería más dinero para renovar, Sergio ha remarcado que ese no era el problema (sí la duración): "Cuando quieran dar una opinión que contrasten o que sepan la historia. El club, el presidente, sabe que el tema mío no era económico, era de años. Y era por tranquilidad y continuidad para mí y mi familia. No se ha considerado de esa manera y la vida continúa".