Entre lágrimas y arropado por su familia, seres queridos y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Sergio Ramos se ha despedido del club blanco con un emotivo discurso en el salón de actos de Valdebebas.

"Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid", ha afirmado el hasta ahora capitán merengue, que también ha lamentado no haber podido despedirse de la afición desde el verde.

"Es inevitable emocionarse, me hubiera gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Gracias al Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón. Muchas gracias a todos, esto más que un hasta siempre es un hasta luego porque volveré", ha expresado el camero.

Sobre su futuro, el '4' no se ha excedido en dar pistas: "Se cierra una etapa maravillosa, única en mi vida, se abre una etapa de ilusión y de futuro con muchas ganas de querer demostrar mi mejor nivel muchos años y de poder añadir a mi palmarés algún título más.".

Tras su intervención, el central se ha fotografiado junto a los 22 títulos que ha conseguido en el Madrid, además de recibir de manos de Florentino Pérez la insignia de oro y brillantes a modo de distinción por su periplo de blanco.

Florentino, emocionado

El presidente del Real Madrid ha iniciado el acto recordando la trayectoria de Sergio Ramos, desde su fichaje en 2005 hasta su última temporada, destacado que siempre será el "hombre de la Décima" para el madridismo.

"Ha sido un tiempo repleto de intensidad, afecto y mucho cariño. Me siento enormemente orgulloso de lo que has realizado y lo que has conquistado", ha espetado en un principio Florentino.

"Gracias por todo lo que has dado por este club y por defender nuestra camiseta. Querido Sergio, para los madridistas siempre serás el hombre de la Décima. Serás para siempre uno de nuestros grandes capitanes y, sin duda, uno de los más queridos", ha añadido.

671 partidos, 101 goles, 49 asistencias... y un palmarés de época: cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas de España, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Copa del Mundo y dos Eurocopas. Sergio Ramos pone punto y final a 16 años en la 'Casa Blanca' como uno de los jugadores más queridos por la afición. Pero, como él ha dicho, es un "hasta siempre", porque volverá.