Gareht Bale va a ser noticia en los próximos días. Primero, por una posible salida del Real Madrid, y segundo, porque volverá a jugar al fútbol. No vuelve de lesión, pero el galés ha estado prácticamente inédito en el equipo de Zidane en estos meses... y ahora le toca disputar un par de encuentros con su selección: Gales.

Y ahí es donde más disfruta Gareth. Con su país, juega, marca y es casi siempre el más destacado del combinado que dirige Ryan Giggs. Con todo, llegará sin haber jugado prácticamente nada en esta recta final del campeonato.

Su seleccionador ha hablado del asunto: "¿Que si he hablado con Zidane de Bale? No, sé por experiencia que su inglés no es muy bueno. Y mi francés y mi español tampoco".

Luego reconoció lo que todos pensaron tras su respuesta: "Estaba esquivando la situación, así es como escaparé de esa pregunta. Pero cuando Bale venga hablaré con él como hago con todos".

"Para mí no es nada nuevo que no tenga minutos. Ha sido así los últimos 18 meses, pero es un gran profesional y se mantiene en forma", admite Giggs.

Y es que los Dragones le necesitan para ganar: "Nunca ha sido un problema. Gareth se cuida, y llega a la concentración con ansias de jugar".

"Quiero que mis jugadores jueguen de manera regular para que tengan ritmo de competición, pero no siempre tengo eso", finalizó Giggs.

Bale es uno de los jugadores que podría salir del Real Madrid en este mercado estival. Prácticamente no cuenta para Zidane, pero el alto salario que cobra es un problema prácticamente inalcanzable para muchos clubes.

Además, es un futbolista que apenas ha tenido minutos esta temporada, y no ha tenido actuaciones destacadas en los últimos tiempos. Con su selección puede revalorizarse.

