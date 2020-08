Zinedine Zidane desveló en sala de prensa que fue decisión de Gareth Bale no estar en Mánchester. Y Josep Pedrerol decidió iniciar 'El Chiringuito' pidiendo perdón por haber defendido al galés.

"Me equivoqué por defender a Gareth Bale. No lo merece. Me equivoqué. Defendía yo que Bale tenía que viajar y criticaba a Zidane por no llevarle. Pues Bale le pidió a Zidane no estar en Mánchester", afirma.

"Me equivoqué y lo digo. Lo siento, Zidane. Tienes tú razón. Le conoces mejor que yo y que todos. Que le gusta el golf más que el fútbol ya lo sabíamos, pero que por lo menos estaría peleando hasta el final por una oportunidad yo lo pensaba", señala el presentador.

"Pensaba que estaba deseando jugar aunque fuesen diez minutos. Pues Bale le dice a Zidane: 'Si no voy a jugar, ¿para qué voy a viajar? A Zidane le ha quitado un peso de encima porque no le quiere. Se ningunean mutuamente", explica Pedrerol.

Y sentencia: "Bale es una buena alternativa futbolísticamente esté o no comprometido. Pero cuando un jugador le dice a un entrenador prefiero no viajar no merece que le de defiendan. Y yo he hecho el panoli".