Ronald Koeman ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla... y ha dejado un mensaje para la directiva de manera muy sutil, y otro no tan sutil. Y es que el holandés, ante la escasez de centrales o por su gran calidad en los 90, tiene claro a quién clonaría del Dream Team que dirigió Johan Cruyff.

"Me clonaría a mí. No es una crítica a los centrales, el juego de hoy no se puede comparar con el de hace dos o tres décadas. Ahora hay más atención a todos los jugadores, nosotros perdimos partidos de niños", dice.

Eso sí, no oculta que quiere a un central y su nombre es Eric García: "Tenemos interés en él, pero económicamente está complicado. He visto los comentarios de Guardiola, así que si es así ojalá lo consigamos. Le queremos, estamos justos en esa posición".

Y no es la única que quiere reforzar en estos escasos días de mercado que quedan: "La posición de central y la de '9', en ambas nos vendría bien un jugador más. Jugaremos muchos partidos".

Está por ver si, viendo el interés en Depay y en Eric García, es Dest el último jugador en llegar a la Ciudad Condal.

"Es un jugador con mucha experiencia en el Ajax y en la Champions League. Es una apuesta de futuro, pero no quiere decir que no pueda jugar ya", cuenta Koeman.

Y a saber si Dembelé hace las maletas: "No me ha dicho nada. Si no hay nada contaré con él y tendrá opciones de jugar, y si está cabreado por no hacerlo, perfecto".

