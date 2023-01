El paso del tiempo puede jugar una mala pasada con ciertas opiniones y eso es lo que le ha pasado a Juanma Rodríguez en El Chiringuito de Jugones. El tertuliano tuvo que verse en un vídeo de hace más de dos años criticando a Vinicius y Rodrygo.

"El Madrid tiene un muy buen once, pero siento que hay siete u ocho jugadores que no dan la talla para el Real Madrid. Vinicius no tiene calidad para jugar en el Real Madrid, Rodrygo no tiene calidad, Lucas gracias por todo y hasta la próxima", decía Juanma Rodríguez en el programa el 23 de noviembre de 2020.

La reacción del tertuliano al verse a sí mismo fue echarse las manos a la cabeza y decir: "Me ha dolido".