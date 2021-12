Pep Guardiola, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Leicester (6-3), reivindicó el uso de mascarilla por parte de todos los aficionados que acuden a los estadios para evitar riesgos innecesarios y no poner en peligro que se vuelvan a disputar partidos sin público en las gradas.

"Sinceramente, no querría volver a eso. No sabes lo diferente que es jugar con gente o sin ella. Pero los casos aumentan en todo el mundo, no sólo en el Reino Unido. Y esas personas van a los estadios y pueden contagiar a otros espectadores porque la gente no lleva mascarillas", resaltó Guardiola.

Esta situación preocupa mucho en la Premier League al estar disputándose en estas fechas el 'Boxing Day', ya con muchos encuentros suspendidos debido al aumento de casos positivos por coronavirus por la variante Ómicron.

Otra de las recomendaciones del catalán es que "los aficionados deberían ir vacunados, llevar vacuna de refuerzo si se les pide, desinfectarse manos, distancia social y las mascarillas. Así, el fútbol puede seguir adelante. Tenemos que intentarlo porque, de lo contrario, podrían llegar las restricciones".

Además, Guardiola cree que el problema va mucho más allá de los brotes en los equipos de fútbol, ya que "vas por la calle, los centros comerciales, las tiendas de regalos... y nadie use mascarilla. Y los especialistas dicen que la mejor forma de protegernos es con gel desinfectante y llevando mascarillas".

No obstante, cabe destacar que en el Reino Unido, actualmente, no es obligatorio el uso de mascarillas en las gradas de los estadios de fútbol ni al aire libre, por lo que los aficionados ingleses no se están saltando ninguna norma existente.

El entrenador ya ha pedido a todos los integrantes de su plantilla que tengan cuidado y eviten riesgos innecesarios durante las fechas navideñas porque están llegando a un momento muy importante de la temporada y quiere contar con todos los efectivos.