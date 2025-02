La reivindicación de Guardiola antes de medirse al Real Madrid: "Tengo este sitio por lo que hemos ganado..."

Pep Guardiola ha hablado en la previa de su partido contra el Real Madrid de Champions y ha lanzado muchos elogios al equipo blanco: "Cuando hemos ganado o hemos perdido siempre he tenido un gran respeto por el Real Madrid...".

"En el Madrid el talento siempre ha estado, pero su disciplina defensiva es lo que ha marcado su diferencia", dice el preparador del Manchester City.

Sobre las lesiones, cree que los de Carlo Ancelotti las están gestionando mejor que ellos: "El Madrid ha sido capaz de hacerlo (sobrevivir a las lesiones) y nosotros no, hasta ahora".

Por último, ha dicho que no siente que su puesto esté en riesgo... al menos de momento: "No sé si a un doctor, un arquitecto o un profesor se juega el sitio... yo tengo este sitio por lo que hemos ganado estos últimos años si no no estaría aquí. Eso es lo que pienso hoy, igual mañana me echan a la calle".