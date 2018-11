El recado de Deschamps a Dembelé: "Conozco sus excusas cuando llega tarde..."

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha reconocido que para el delantero barcelonista Ousmane Dembélé, al que Ernesto Valverde descartó para el partido ante el Real Betis por no avisar de que no acudiría a un entrenamiento, es "un poco habitual" llegar "con cierto retraso" a entrenar y que pone como excusa "que no es el único", por lo que espera que esté "más atento" y que pueda corregir este comportamiento.

"Es un poco habitual que llegue con cierto retraso. En su defensa seguramente dirá que no es el único. Debe estar un poco más atento a las cosas que forman parte de la vida diaria de un futbolista de alto nivel", manifestó en rueda de prensa.

Según informaron medios de la capital catalana, Dembélé no se presentó en el entrenamiento del jueves, aquejado de una gastroenteritis, y no avisó al club azulgrana. El viernes hizo entrenamiento específico al margen del grupo y el sábado no entró en la convocatoria para el partido del domingo.

En este sentido, el preparador galo espera que recapacite y que pueda "mejorar" su actitud. "Es un gran jugador que ha conocido muchas cosas a pesar de su juventud. No pierdo la esperanza de que se dé cuenta de que tiene que mejorar estos aspectos. Esta es una situación que se puede repetir. El debe entender esto tan pronto como sea posible", indicó.

"Nadie es perfecto. Hay reglas en los clubes, nosotros tenemos las nuestras. Los jugadores tienen derecho a cometer errores, pero una vez que conozcan la gravedad deberían hacerlo todo bien, pero nunca será así", continuó, antes de reconocer que no ha hablado con la gente del Barça sobre el tema. "No he negociado nada con la gente del Barcelona por la sencilla razón de que no interfiero en el funcionamiento diario de los clubes", apuntó.

Por otra parte, explicó la convocatoria del madridista Raphaël Varane, a pesar de que no ha jugado en los últimos diez días. "Está bien, entrena con normalidad. Le quedan unos días para trabajar y estar preparado para enfrentarse a Holanda", aseguró.

Sobre el duelo del viernes ante Holanda en la Liga de Naciones, Deschamps subrayó que no especularán. "Dos resultados nos convienen. Un empate nos asegura el primer lugar, pero no pensamos en eso. Jugaremos para ganar este encuentro. Prepararemos este partido con la idea de ganarlo. Este equipo holandés está lleno de vida. Va a ser un partido difícil", concluyó.