Este jueves era una fecha clave con respecto al futuro de Sergio Ramos. El central hablaba por primera vez en meses y se esperaban preguntas sobre su futuro en el Real Madrid.

Así ha respondido: "Hay mucha incertidumbre. Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Pensaba sólo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. De la renovación no hay nada nuevo. Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año".

La polémica del derbi por la mano no pitada a Felipe sigue presente. Ramos ha afirmado que a los árbitros "hay que darles cariño" porque "son compañeros": "De cara al VAR, si va con intención, yo siempre he defendido el VAR. Que lo vayan agilizando, que no pierda el fútbol esa magia.

El capitán blanco lleva algunas semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión, pero ya ha regresado a los entrenamientos: "No ha sido muy grave, pero cuando estás fuera es algo anormal. No lo había vivido mucho, por fin estoy de vuelta y ojalá pueda afrontar el tramo final, el más importante. Quiero ayudar a ganar los títulos en juego".

Una de las partes más importantes de la serie es sobre el confinamiento y el parón de LaLiga. "Entrené muy duro para volver al mejor nivel, hicimos un gran trabajo. Aprovechamos la oportunidad. Ojalá volvamos a la normalidad pronto, teníamos una alegría en este país que ahora no podemos tener. Pudimos devolver a la gente un momento de desconexión. La Liga va dedicada a todos ellos", dice.

Por otro lado le ha costado elegir cuál es su parte favorita de toda la serie: "Hay un momento en el que contamos cómo fue mi salida del Sevilla al Madrid, era hora de contarlo y que se sepa la verdad. También cómo vivimos el covid desde casa. Y también cómo se ganó la Liga del confinamiento".

El central, entre otras muchas cuestiones, también fue preguntado por otros deportes que se le dieran bien. Y eligió varios: "En el colegio hacía voleibol, fútbol, baloncesto, tenis... Depende mucho de la voluntad de uno para ejercerlo, en eso siempre he sigo muy cabezón. Pero claro que hay deportes que no sé hacer".

Dio muchos nombres cuando le preguntaron por su mejor compañero y su peor rival. De rival eligió al Barça de Pep Guardiola. "Nos lo pusieron muy difícil", dice. Y como compañero: "He tenido la fortuna de compartir vestuario con los mejores. Los Ronaldos, los dos, Beckham, Raúl, Roberto Carlos... Los mejores del mundo. Y en la Selección también, como Xavi, Iniesta, Puyol... De todos he intentado aprender algo".

Precisamente sobre Cristiano, eliminado esta semana en Champions, ha querido salir a defenderle: "Es el buque insignia de la Juventus. Piensas en la Juve y piensas en Cris. Nosotros, si viene una racha mala, sólo se habla del capitán y del entrenador. Es algo de lo que tienes que mantenerte alejado, Cris marca la diferencia".