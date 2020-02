El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha comentado en la previa del partido de LaLiga Santander contra el Getafe en el Camp Nou (16:00 horas) que se debe "contar" con el equipo madrileño para la lucha por el título si siguen en el estado de forma actual, en el que les sale "todo bien".

"El Getafe tendrá ahora partidos importantes en Europa que quizá le reste potencial en Liga, pero estuvo ahí el año pasado y sigue ahí, podemos pensar que puede lograr mantener ese ritmo, no sé si tanto como para darnos alcance pero hay que contar con el Getafe", reconoció en rueda de prensa. No obstante, cree que lo difícil para cualquier equipo es "mantenerse a lo más alto". "Mantenerse a un nivel como podamos tener ahora mismo nosotros, el Madrid o el Getafe, que lleva una racha extraordinaria, lo difícil es mantenerlo", avisó.

"El Getafe lleva ya tiempo demostrando que hace muy bien las cosas, tiene un plan que desarrolla muy bien. De hecho, le ha llevado a estar donde está, en Europa, es el tercer clasificado y compromete mucho", destacó sobre el rival de este sábado. Así, cree que será "muy difícil" ganar al equipo 'azulón'. "Ahora mismo están en un muy buen momento, parece que les sale todo. El plan que tienen es bueno, les va muy bien, y va a ser un partido muy complicado", reiteró.

"Somos dos estilos diferentes, jugamos igual que hace años, y va bien. Lo importante es que tu plan y tus formas superen a las del rival. No es ni más ni menos importante, tenemos claro a lo que jugamos y ellos también, lo importante es hacerlo bien", asestó. Un estilo tan dispar, el de su equipo y el de José Bordalás, que en el pasado les llevó a tener varios rifirrafes dialécticos y enfrentamientos en los medios, y a no saludarse en enfrentamientos directos. "El tema de Bordalás lo tengo ya absolutamente olvidado y no voy a hablar absolutamente nada de él", sentenció Setién.

"Me encantaría poder resolver los partidos a los diez minutos de empezar y verlo todo tranquilo y bien, pero es francamente difícil. Los rivales, todos, tienen muchas cosas que decir y LaLiga está cada vez más competitiva y cuesta más ganar los partidos. Estoy muy contento con el proceso que estamos llevando, no sé si algún día conseguiremos hacerlo todo muy bien. Siempre hay cosas a mejorar", argumentó.

De hecho, se ve igual de favorito a ganar el título que el Real Madrid, líder con tres puntos de ventaja. "Muchas Ligas se han decidido por detalles, por situaciones que ninguno de los dos equipos que optamos ahora al título vamos a poder controlar. Entiendo que somos igual de favoritos que el Madrid. Nos sacan tres puntos de ventaja pero tenemos un partido allí en el Bernabéu, tenemos muchas expectativas puestas en él, y desde luego iremos a por todas", se sinceró.

Sobre la Champions, también ve a su equipo entre los candidatos. "Hay unos cuantos favoritos que pueden ganar la Champions, siete u ocho equipos que podrían estar en la final y entre ellos está claro que estamos nosotros. Así debe ser, es una competición que a todos nos encanta y entusiasma. Querer estar en la final y ganarla, callado está dicho. Pero hay rivales que aspiran a lo mismo", matizó.