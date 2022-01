Nunca llueve a gusto de todos... y en el fútbol pasa, y pasa mucho. Se vio en el Balón de Oro, y también se está viendo de cara al premio The Best que recoge todos los datos habidos y por haber de cada jugador durante el año 2021. A pesar de sus enormes méritos individuales, Karim Benzema no está en la lista de tres elegidos.

Una en la que sí están Robert Lewandowski, Mohamed Salah y Lionel Messi, pero no Benzema. Karim, uno de los líderes del Real Madrid, está fuera de los elegidos a pesar de sus números en 2021.

Con el Real Madrid, a lo largo del año natural, Benzema ha sumado un total de 38 goles distribuidos en todas las competiciones. Con Francia, selección con la que regresó a las puertas de la Eurocopa, ha sumado otros nueve. En total, 47 tantos para el galo.

En el 'debe', los títulos. Cero con el Real Madrid y uno con Francia. Fue la UEFA Nations League, donde en la final marcó. En la Euro, Francia fue apeada en octavos por Suiza en la tanda de penaltis.

En cuanto a los otros candidatos, los méritos de Robert Lewandowski son sus goles y los títulos conquistados con el Bayern de Múnich. En cuanto a Leo Messi, todo lo hecho con el Barça a pesar del batacazo en LaLiga y con una Argentina con la que levantó la Copa América. Con el PSG, de momento, poco. Salah, por su parte, suma 23 goles este curso sin ser un '9'.

Muy posiblemente de haber habido cuatro jugadores en liza, Benzema habría estado en la final... pero solo hay tres. Y, como se dijo al comienzo, nunca llueve a gusto de todos. Menos aún en el fútbol.

La gala The Best 2021 se podrá ver en MEGA este lunes 17 de enero a las 18:30 hora peninsular de España, con Josep Pedrerol y su equipo.

