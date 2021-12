Una investigación de 'Associated Press' revela que Catar, el país que organiza el Mundial de Fútbol 2022, contrató a un exagente de la CIA para espiar a la FIFA y otras candidaturas de importantes directivos del mundo del fútbol que participarían en la selección del lugar del torneo en el 2010.

El cometido estuvo en manos de Kevin Chalker, ex de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, quien cobró durante años del gobierno del país árabe. La cifra que podría haber cobrado por estos servicios sería desorbitada, pues según 'Associated Press' los balances de varias empresas fantasma de Chalker ascenderían a 46 millones de dólares en fondos ese mismo año.

'Associated Press' también publica que varios miembros de la FIFA críticos con el Mundial de Catar fueron objetivos de un proyecto llamado "Merciless", con un presupuesto de 387 millones de euros durante nueve años. Por ejemplo, Jérôme Valcke, exsecretario general de la FIFA habría sido "vigilado y controlado escrupulosamente". También se habrían espiado los mensajes y registros financieros de Jack Warner, exvicepresidente FIFA, y Chuck Blazer, exdirectivo del fútbol americano.

Vigilancia antes y después de la elección de Qatar como sede del Mundial

Al parecer, según ha podido revelar la investigación, primero contrataron sus servicios para espiar a los equipos de otras candidaturas, pero contaron también con sus servicios durante los siguientes años para controlar las críticas a la elección de Catar para la celebración del campeonato.

El exagente prometió, según varios documentos de la empresa Global Risk Advisors, proporcionar al país "especialistas en informática, así como agentes de campo de élite". También prometió que podría vigilar a los "trabajadores extranjeros" que participasen en el proceso de organización del torneo.

El espionaje de la candidatura estadounidense del Mundial 2022 habría sido subcontratado a Diligence, empresa de inteligencia privada de Londres. Entre algunas de las maniobras de este espionaje que destaca la investigación de 'Associated Press' está la de que se utilizó una cuenta falsa de Facebook para hacerse pasar por un fotoperiodista y acercarse así a varios objetivos y obtener información sobre las candidaturas rivales.

Aunque el alcance total del trabajo de Chalker para Catar no está claro, 'Associated Press' pudo comprobar y revisar "una variedad de proyectos que Global Risk Advisors propuso entre 2014 y 2017 y muestran propuestas no solo directamente relacionadas con la Copa del Mundo".