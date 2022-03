Real Madrid y París Saint-Germain disputan el próximo miércoles el partido más importante de la temporada para ambos equipos: la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Con un corto 1-0 a favor del cuadro francés, la eliminatoria está muy abierta y tiene un principal aliciente: una derrota del PSG podría desencadenar el anuncio del futuro de Kylian Mbappé.

En una entrevista a 'L'Équipe', Leonardo, director deportivo del conjunto parisino, ha desmentido que se le haya puesto un cheque en blanco al joven jugador francés para que renueve.

"No se ha hecho ninguna oferta concreta. Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible", ha explicado.

"Depende de nosotros comprenderle y saber lo que necesita en cada momento. Cuando llegas a un equipo con quizás el mejor jugador de la historia (Messi), Neymar y él, puedes decir: ¿quién es el primero, el segundo, etc.? Pero hay una armonía, un respeto entre ellos y eso también se construye", ha añadido.

A diferencia de Pochettino, Leonardo sí ha situado a Mbappé como el mejor del mundo: "Kylian es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Messi siempre ha estado a este nivel, y para mí sigue estando a este nivel, pero es normal que llegue gente que, poco a poco cambia las cosas... No se trata de juzgar quién es mejor. Hay uno que tiene 23 años, el otro 34".

Sergio Ramos, ¿un error?

Tanto 2021 como 2022 están siendo dos años para olvidar para Sergio Ramos. Desde hace ya un año, el sevillano arrastra y encadena diversos episodios de lesiones que le han privado de jugar la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y la inmensa mayoría de partidos con el PSG.

"Lo fichamos, estaba bien físicamente. Hasta hoy ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos. No es el caso", señala Leonardo.

De hecho, el brasileño va más allá y desliza que su fichaje puede haber sido un "error": "Después, el hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me permite una verdadera autonomía y, por ello, le doy las gracias".