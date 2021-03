En las últimas horas se está hablando de una posible incorporación en el accionariado del Valencia CF. Y el que más está sonando es el príncipe de Johor, Ibrahim Ismail. El sultán, amigo de Peter Lim, se ha postulado en las últimas horas a entrar como mandatario en el conjunto ché. El príncipe colgó en sus redes sociales una serie de mensajes en el que dejaba claro su interés por el club de Mestalla, con una profunda reflexión.

"Quiero expandir mi Imperio, extender mis alas e ir a por mí con un nuevo Desafío. Por último, si bien no menos importante. No soy alguien que cambiará el logo o la tradición de tu club. Como dije antes. Soy de la realeza, no un hombre de negocios. Estoy aquí por la gloria, el éxito y la historia. ¿Qué necesita Valencia? Necesita a alguien que sepa fútbol, con hambre de éxito, apasionado y que comprenda lo grande que es el Valencia como club. Primer paso, necesitamos gente de fútbol en el club. Punto final", comenta el sultán en una de sus historias de Instagram.

Además el príncipe de Johor colgó varios informes económicos que ponían el club en un valor de 408 millones de euros. Aunque todavía se desconoce cuál será su futuro cargo, parece que su llegada a la entidad valencianista se puede producir en los próximos meses. De hecho ya se ha marcado una fecha para su posible llegada al Valencia. "Junio, el éxito es hacia delante no hacia atrás", dice en otro de sus mensajes.

Uno de los motivos que pueden acercar al sultán malayo al Valencia es la gestión del nuevo estadio ché. Al Valencia se le acaba el plazo de los beneficios urbanísticos, otorgados en 2015. Hoy Anil Murthy se reúne con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para buscar una solución que reactive las obras del Nuevo Mestalla, más de 11 años paradas. Ahí podría aparecer en escena el sultán de Johor, el cual podría hacerse cargo de la gestión del nuevo recinto como un nuevo inversor.

Además Ibrahim Ismail ya conoce la ciudad y el club, al que visitó por última vez en 2018. Este "apasionado del fútbol", y dueño del malayo Johor Darul Ta´Zim FC, también subió una fotografía con dos amigos con una paella, haciendo un guiño en el que dejaba entrever que aterrizará en la capital del Turia. "Calentando", expresa en su último comentario.