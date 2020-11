Luis Suárez ha hablado por primera vez desde que se dio a conocer su positivo en coronavirus. El delantero charrúa, uno de los muchos de los integrantes de la selección de Uruguay que tiene COVID-19 tras la última llamada internacional, habló en 'Punto Penal' para pedir perdón.

"Muchos nos están criticando. Cometimos un error y pedimos disculpas. No hay que hacer todo tan grande. Si la responsabilidad fue nuestra nos haremos cargo y lo reconoceremso hasta donde nos toca", comentó.

Y es que la famosa foto tomando mate de varios internacionales sin mascarilla y sin distancia de seguridad corrió como la pólvora por las redes sociales. Aparte de él, otros como Godín, Darwin Núñez, Matías Viña y el también rojiblanco Lucas Torreira, dieron positivo.

"No fue por la foto, eso es así. Fue mala suerte de tener un contagio como el de Matías Viña desde Colombia", dijo Suárez.

El delantero hizo también un llamamiento a la responsabilidad: "Bajamos la guardia, pero debemos ser realistas. Estas cosas son inevitables. Que sirva para los jóvenes, para toda esa gente. Nadie es inmune. Tenemos que cuidarnos más allá de que hagan controles diarios".

Suárez reconoce que no está pasando por su mejor momento a nivel emocional: "Soy padre, y no puedo ver a mi familia tras haber estado muchísimos días concentrado. Ni mis hijos sabían que estaba en España. Me visitaron desde una ventana a 50 metros y es muy complicado".

Sobre la situación en el Atlético, Suárez está muy contento: "Disfruto de un entrenador al que se valora mucho a nivel mundial, y el vestuario es muy parecido al de Uruguay".

"Me preocupa Messi"

Para terminar, le mandó un mensaje a Messi: "Como su compañero y amigo, me duele. Me preocupa él como ser humano. Pero sé que está capacitado para salir adelante y dar la vuelta a toda esta situación".

