La prensa inglesa apunta a que los jugadores del Leicester forzaron el despido de Claudio Ranieri

De forma inesperada, el Leicester decidió despedir a Claudio Ranieri un día después de perder 2-1 contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El vigente campeón de la Premier, que se hizo con el título contra todo pronóstico, se encuentra ahora luchando en su 'Liga' de verdad para evitar el descenso, que tiene a un solo punto. Los 'foxes', que no ganan desde el 31 de diciembre, han decidido cesar al técnico que este mismo año recibió el premio The Best a Mejor Entrenador.

Y desde Inglaterra, más concretamente desde 'The Times', se apunta a una fractura total entre la plantilla y el cuerpo técnico tan solo nueve meses después de haber levantado el trofeo de la Premier League. Al parecer, tras el regreso de Sevilla, los jugadores más veteranos pidieron expresamente a los directivos la marcha del entrenador italiano del equipo.

La idea del Leicester era revisar el contrato de Claudio Ranieri al finalizar la temporada, y de prescindir de sus servicios en caso de que se creyera conveniente. La petición de los futbolistas habría precipitado la decisión.