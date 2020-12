Lucy Bronze ha cogido el testigo de Megan Rapinoe como mejor jugadora de la temporada pasada. La defensa inglesa que actualmente milita en el Manchester City, ganó la Champions League Femenina y fue incluida en el mejor equipo del torneo con el Olympique de Lyon. Además, ganó la Liga francesa y la Copa de Francia.

Por el galardón también competía Pernille Harder, delantera danesa del Chelsea, comandó la temporada pasada al Wolfsburg en la Bundesliga que ganó el conjunto alemán siendo la máxima goleadora de la competición. A su vez, siendo extranjera, ganó el premio a la Jugadora del Año en Alemania, hecho inédito hasta el momento.

Por último, Wendie Renard, férrea defensa francesa del Olympique de Lyon, alzó el triplete con el cuadro francés, al igual que su compañera Lucy Bronze: Champions League Femenina, Liga y Copa francesa.

Sarina Wiegman, mejor entrenadora

La seleccionadora holandesa, Sarina Wiegman, logró la clasificación de su país a la Eurocopa femenina enlazando ocho victorias consecutivas, manteniendo su condición de invicto desde la final del Mundial Femenino, motivos que le han servido para llevarse el galardón a mejor entrenadora del año.

Por otro lado estaba Jean-Luc Vasseur, técnico francés que llevó al Olympique de Lyon a ganar todo el triplete la temporada pasada, levantando Champions, Liga y Copa.

Al otro lado del podio, la entrenadora inglesa Emma Hayes se alzó con la Liga y la Copa inglesa dirigiendo al Chelsea.

Premio FIFA The Best a la mejor portera

La ganadora del galardón ha sido Sarah Bouhaddi, guardameta del Olympique de Lyon, que defendió el arco del tricampeón francés y ganó el trofeo del Tournoi de France con su país.

Junto a ella, la chilena Christiane Endler, portera del Paris Saint-Germain, que se alzó con el Torneo Internacional Femenino de São Paulo con su selección. Además, se quedó segunda en la Liga Francesa tras el Olympique y llegó a las semifinales de la Champions League Femenina con el PSG.

Por último, la portera de los Chicago Red Stars, Alyssa Naeher, fue integrante de la plantilla que se alzó con el Torneo Preolímpico Femenino de la Concacaf y la Copa SheBelieves.

Premio FIFA The Best al mejor once femenino:

Christiane Endler (Paris Saint-Germain, Chile); Lucy Bronze (Olympique Lyonnais, Inglaterra), Wendie Renard (Olympique Lyonnais, Francia), Millie Bright (Chelsea, Inglaterra); Tobin Heath (Manchester United, EEUU), Verónica Boquete (AC Milan, España), Barbara Bonansea (Juventus, Italia), Megan Rapinoe (OL Reign, EEUU); Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais, Francia), Vivianne Miedema (Arsenal, Países Bajos) y Pernille Harder (Chelsea, Dinamarca).