"Doy por hecho al cien por cien que Robert jugará en el Bayern el año que viene. Es muy fácil, tiene contrato": así de tajante se mostró Uli Hoeness al hablar sobre el futuro de Lewandowski en la cadena 'BR'.

El presidente de honor del Bayern de Múnich afirmó que, a pesar de que el contrato del polaco venza en 14 meses, el '9' seguirá en el Allianz Arena pase lo que pase.

Las declaraciones de Hoeness suben una marcha a lo que ya comentó Julian Nagelsmann, técnico bávaro, en rueda de prensa hace unos días.

"Quiero que se amplíe su contrato. Lo he dicho al menos 50 veces, por supuesto que me gustaría que se quedara, nada ha cambiado esta semana. Ese es mi punto de vista", apuntó el entrenador.

De esta manera, el conjunto teutón cierra la puerta a una posible venta al FC Barcelona, que anda rastreando el mercado en busca de un fichaje estrella que revitalice el ánimo de la afición.

Hace unos días, Mateu Alemany, director deportivo del FC Barcelona, desmintió que se hubiera reunido con Pini Zahavi, representante de Lewandowski.

"No me gusta narrar las negociaciones. Le puedo asegurar que no hubo reunión con el representante de Lewandowski. Cuando un jugador tiene contrato, primero nos dirigimos a su club", explicó.