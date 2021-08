Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, ha respondido a varias preguntas sobre el futuro de Kylian Mbappé en la rueda de prensa de este jueves. Y no se ha mostrado contundente con respecto a su continuidad.

"Le veo motivado, trabajando duro y muy bien para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí esta temporada", ha expresado el prepador argentino.

Asegura Pochettino que el jugador "está tranquilo": "Hay muchas cosas, me gusta este periodo y muchas veces me lo tomo con humor, porque creo que forma parte del fútbol. Se dicen muchas cosas y por experiencia algunas cosas pueden ser, otras no... Kylian está tranquilo, el club sabe lo que hacer y lo que va a hacer, y sabemos que es nuestro, que es jugador del PSG, preparando el partido de mañana".

Asegura el técnico que desconoce las charlas que hay entre los jugadores dentro del vestuario: "Yo no estoy en ese grupo de jugadores, nuestras charlas son todas futbolísticas. Tiene un año más de contrato si no renueva, y él me demuestra que está contento con nosotros también".

'La Gazzetta' ha desvelado que la reunión entre club y jugador ya se ha producido. En ella Mbappé le habría manifestado a Al-Khelaifi su deseo de marcharse al Real Madrid en este mercado de fichajes... y el club se habría negado de primeras.