Petr Cech anuncia su retirada a final de temporada: "Es el momento adecuado"

El portero checho del Arsenal, Petr Cech, ha anunciado que se retirará al final de la presente temporada, poniendo fin a una carrera de 20 años como profesional en la que ha disfrutado de numerosos éxitos, sobre todo durante su etapa en el Chelsea.

"Han pasado 20 años desde que firmé mi primer contrato profesional, así que es el momento adecuado para anunciar que me retiraré al final de esta temporada. Después de haber jugado 15 años en la Premier League y de haber ganado todos los trofeos posibles, siento que he logrado todo lo que me propuse. Continuaré trabajando duro en el Arsenal para ganar un trofeo más esta temporada, luego veremos lo que me depara la vida fuera del campo", anunció Cech en las redes sociales.

El portero, de 36 años, ostenta varios récords en la Premier League, entre ellos el de más partidos dejando la portería a cero, un total de 202 en 443 encuentro disputados.

Tras ser traspasado del Rennes al Chelsea en 2004, en el equipo 'blue' hizo carrera durante una década ganando una Liga de Campeones, una Liga Europa y cuatro ediciones de la Premier. Además, el jugador de Pilsen ha vestido en 124 ocasiones la camiseta de la selección checa.