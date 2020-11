Pepe Reina, guardameta de la Lazio, ha recomendado a un jugador que valdría tanto para el Barça como para el Real Madrid.

El portero estuvo en 'El Larguero', donde aseguró que Zielinski es el jugador que más ha destacado: "A mí me tiene enamorado. Es un jugador de Real Madrid o Barcelona. Es un fuera de serie".

Además, con el nuevo parón de selecciones, ha dado su punto de vista en el debate sobre quién debe proteger la portería española. "El que más continuidad tiene es De Gea y para mí tiene que ser así. Luis Enrique tiene donde elegir porteros jóvenes y más expertos de 38 años. David tiene una experiencia que seguramente es el que más preparado está. Kepa lo va a pasar peor por el fichaje de Mendy. También está Asenjo, Pacheco... Hay cantidad de nombres", ha asegurado el exportero de la selección.

El jugador de 38 años ha compartido portería con grandes nombres en la historia del fútbol, pero no tiene claro por cuál decantarse: "Es difícil quedarse con uno. Iker es el que más ha demostrado y más regularidad ha tenido. He estado con Neuer, Donnarumma, Valdés... De todos aprendes algo".

Pepe Reina aún quiere seguir jugando y lo seguirá haciendo mientras siga encontrándose "bien" y " yendo contento a entrenar". El madrileño tiene contrato con la Lazio hasta los 41 años, y sabe que cuando se retire intentará entrenar, pero antes tendrá que hacerse a la idea.

"Cuando lo tenga muy claro y me queden seis o siete meses echaré mano de alguien que me ayude. Me quiero preparar psicológicamente para lo que venga. Me sacaré el título de entrenador, pero tienes que estar preparado para cuando de la noche a la mañana dejes de entrar en un centro deportivo", zanjó Pepe Reina.