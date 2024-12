Pep Guardiola desvela su futuro: "No voy a dirigir a otro equipo"

Pep Guardiola renovó su contrato con el Manchester City por dos temporadas más, hasta 2027. Y ha sorprendido al decir que no dirigirá a otro club una vez que se marche de allí. Así lo ha desvelado en el podcast del cocinero Dani García, el 'Desmontadito'.

"No voy a dirigir a otro equipo. No hablo del futuro a largo plazo pero lo que no voy a hacer es dejar al Manchester City e ir a otro país y hacer lo mismo que ahora", ha dicho el técnico azulgrana.

"No tendría la energía... La idea de empezar en otro sitio, todo el proceso de formación y demás... No, no, no... tal vez en una selección nacional, pero eso es diferente...", dice el preparador de la Premier League.

Pep renovó con el City a pesar de que muchos rumores le colocaban fuera... y dirigiendo a una selección. Y ahora ha dejado claro su plan. Si continúa en los banquillos, no será en otro club.