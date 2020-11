La protesta de Álvaro Cervera tras el partido ante el Granada ya tienen sanción de manera oficial: cuatro partidos.

Esta queja de Cervera llegó por un claro penalti que no se señaló de Foulquier a Perea. "Lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar", dijo el técnico en la rueda de prensa posterior.

Y Josep Pedrerol ha estallado en el editorial de 'Jugones': "Le caen cuatro partidos a Cervera por denunciar lo que ha visto toda España. Le sancionan por decir la verdad. Por decir la verdad y hacerlo en caliente. Y más grave aún, el Comité de Árbitros sigue sin pedir perdón por el atropello. Qué fácil es meterse con el Cádiz".

"Un consejo, que los jugadores y entrenadores dejen de hablar después de los partidos, que se nieguen a hacer declaraciones. En el fútbol se acabó la libertad de expresión", sentencia el presentador de 'Jugones'.