Tras el empate ante el Levante, el Barça dice prácticamente adiós a la Liga, salvo hecatombe de Atlético de Madrid y Real Madrid. Con el nuevo pinchazo en el Ciutat de Valencia, el conjunto azulgrana desaprovecha otra oportunidad para meter presión a sus dos competidores. Y ahora la continuidad de Ronald Koeman en el Barcelona queda muy cuestionada.

En 'El Chiringuito', Josep Pedrerol se pronunció sobre la situación del técnico holandés, al que no le ve como próximo entrenador del club para la siguiente temporada. A pesar de ello, Josep ha elogiado la labor del neerlandés en un año complicado para la entidad culé.

"Koeman hizo un gran trabajo, llegó al Barça en una situación muy delicada: no había presidente, o mejor dicho, Bartomeu estaba dando los últimos coletazos, con muchas críticas internas... y supo sacar adelante el equipo. Después del burofax de Messi, recuperó la sonrisa de Messi, le dijeron que Luis Suárez no podía continuar y lo aceptó, y apostó por los jóvenes. Y lo hizo bien. Ilusionó al barcelonismo. Pero no ha cumplido las expectativas. El futuro del Barça pasa por otro entrenador", afirmó Pedrerol al comienzo del programa.

Jota Jordi:"Hay 10 jugadores que no pueden seguir un minuto más"

Jota Jordi analizó el empate del Barça y señaló a varios futbolistas de la plantilla blaugrana. "Yo no puedo perdonar que haya jugadores que se pasean con el escudo del Barça. Si me estoy jugando la Liga no me pueden remontar. Hay 10 jugadores de esta plantilla que no pueden seguir ni un minuto más. Es vergonzoso que con un 0-2 el Levante te remonte. Porque por orgullo no te pueden empatar este partido", dijo Jordi.

El tertuliano también comentó que el problema del conjunto azulgrana viene desde el inicio del curso, refiriéndose a la planificación deportiva de Bartomeu. Al igual que Pedrerol, Jordi cree que Koeman no debe seguir en el club la próxima campaña, y además pone el nombre de Xavi Hernández sobre la mesa.

"El problema del Barça viene a principio de temporada. La plantilla que hizo Bartomeu y compañía era una plantilla muy mala. Y ahora para vender a estos jugadores va a ser prácticamente imposible. A partir de aquí yo estoy de acuerdo totalmente en que tiene que haber un cambio de entrenador. El otro día dijimos que la directiva ya se estaba hablando de Xavi, y estoy seguro de que mañana se va acelerar todo", sostuvo Jordi.