Kylian Mbappé se encuentra en una encrucijada. Con contrato con el París Saint-Germain hasta junio de 2022, el delantero francés tiene claro que no quiere renovar su contrato con el cuadro parisino para facilitar su llegada al Real Madrid.

Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG, le ha cerrado las puertas echando sobre él la responsabilidad de representar y promocionar al equipo, la liga y el país.

Sin embargo, desde el Real Madrid hay "tranquilidad" a pesar de las palabras del jeque, tal y como contó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'.

"Va a ser un verano intenso. Hasta el final, no se va a poder hacer. El Madrid tiene que jugar con paciencia para que se convierta en nerviosismo en el PSG", explicó el presentador del programa.

"En el Real Madrid hay tranquilidad y tienen claro que Mbappé no va a renovar", zanjó.

Todo apunta a que no será hasta agosto cuando ambas posturas se acerquen y puedan llegar a un acuerdo. De no darse, y manteniendo Mbappé su convicción en no renovar, el galo llegaría gratis en un año.