"Bale. Otra vez Gareth Bale riéndose del Real Madrid y riéndose de todos...". Así daba comienzo el editorial de hoy Josep Pedrerol tras el anuncio de que Gareth Bale volverá con su selección para los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa (sin jugar todavía con el club que le paga).

"Y lo peor es que Zidane le defiende", continuaba el presentador tras conocerse, también hoy, las declaraciones del técnico madridista donde defiende a su pupilo y afirma quererle en Chamartín hasta final de temporada.

"¿Por qué le defiende Zidane? Porque le necesita", reflexiona Josep, en referencia a que el Real Madrid "no tiene a otro mejor que él... pero los socios no son tontos". Porque como zanja el periodista: "Bale se ríe del Madrid, pero del Madrid no se ríe nadie".