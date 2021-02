FC Barcelona ante Paris Saint-Germain. O lo que es lo mismo: Leo Messi ante Kylian Mbappé. Este martes arrancan los octavos de final de la Champions League con un duelo brutal entre dos equipos llamados a llegar lejos en la competición.

Y en 'El Chiringuito' de este lunes hablaron de los focos que tendrá sobre sí el joven galo, siempre pretendido por el Real Madrid y por Florentino Pérez.

Josep Pedrerol lo dejó claro: el madridismo le estará mirando atentamente. "Los madridistas, Florentino entre ellos, van a estar muy atentos a Mbappé. Él lo sabe y sabe que el 30 d e junio puede estar en el Real Madrid ¿Cuesta 150 millones? ¿Lo vale? En partidos como el de hoy se demuestra si uno es una estrella", afirmó Pedrerol.

"Presión por ganarle al Barça, por meter al PSG en la final e incluso ganarla. Sabiendo que su futuro también depende de los partidos importantes. Mbappé tiene que empezar mañana a ser del Real Madrid", detalló.

Sin embargo, Edu Aguirre no coincidió con este argumento: "Mbappé mañana solo tiene opciones positivas para sumar. ¿El madridismo le pone la cruz si no aparece? No lo creo".