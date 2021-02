A pesar de que nos encontramos en el grueso de la temporada, los clubes ya están con un ojo puesto en el próximo mercado de fichajes y en la confección de sus plantillas de cara a la temporada que viene.

La crisis económica devenida del coronavirus ha azotado con dureza a los equipos, que deberán hacer malabares financieros para cuadrar las cuentas y, además, afrontar fichajes.

Durante 'El Chiringuito', Josep Pedrerol contó en exclusiva el plan del Real Madrid para dar un golpe sobre la mesa en el mercado y fichar a una estrella mundial.

"El objetivo del Real Madrid para la temporada que viene es fichar a Mbappé. El club está muy pendiente de lo que pasa con Messi. Si Leo se queda en Barcelona, el Madrid cree que es casi imposible fichar a Mbappé a final de esta temporada", explicó el presentador del programa.

"La única opción es que el PSG no pueda pagar a tres estrellas. En ese caso, el Madrid entraría en acción", añadió.

El precio del jugador galo es el gran hándicap para el cuadro merengue, que mira de reojo a la Ciudad Condal para actuar o no: "Puede pasar que el precio sea disparado y el Madrid no pueda pagarlo aunque llegue Messi al PSG. El Madrid no puede hacer una barbaridad y no va a pagar más de 150 millones de euros".

"Si el PSG no quiere vender, el Real Madrid le pedirá a Mbappé un último esfuerzo: que espere un año", apuntó Pedrerol, que reseñó que "Mbappé no renueva porque está esperando al Real Madrid y el club "no hace una oferta porque está pendiente de Leo Messi"

"La temporada que viene hay que vender y fichar jugadores, y el Madrid quiere una estrella. Si Mbappé no llega, el club quiere que llegue Haaland. Y va a hacer todo lo posible. Uno de los dos va a fichar por el Real Madrid", zanjó Pedrerol, anunciando que la temporada que viene, uno de los dos vestirá de blanco.