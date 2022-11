Paulo Futre no ha dudado en criticar al entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, por la gestión que está haciendo con Cristiano Ronaldo. El '7' acumula muchas suplencias y no es un fijo para el técnico neerlandés.

"Creo que Ten Hag no puede hacer lo que hizo, lo está humillando. Lo respeto, pero Cristiano ha sido cinco veces Balón de Oro. Y no puedes decirle a alguien así que entre a dos minutos del final. Si no está bien, no lo convoques y así no está en el banquillo y se queda en casa. Él no puede hacer eso", asegura al medio 'SerieANews.com'.

La leyenda colchonera hace referencia a cuando Cristiano se marchó del campo antes de que acabará un partido de la Premier League que el Manchester United ganaba 2-0 al Tottenham.

Más tarde, se supo la razón: Ten Hag le dijo al portugués que iba a entrar en los minutos finales, algo que enfadó al futbolista, ya que el partido estaba decidido.

Futre ha hablado también de la situación que está atravesando Joao Félix en el Atlético de Madrid: "Pensé que era una pelea como entre un padre y un hijo. No era la primera vez que Joao estaba en el banquillo, pero creo que ahora el problema es mayor. A ver qué pasa en enero porque esta vez es diferente. No quiero hablar mucho porque los amo a los dos".

El portugués, que fue titular contra el Porto, no cuenta con el protagonismo que querría. Contra el Cádiz, salió desde el banquillo y fue clave en las dos acciones de gol del Atleti, a pesar de acabar perdiendo 3-2 en el último instante.