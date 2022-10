"Estoy acostumbrado a venir al Bernabéu y daros una humillación". Estas palabras de Jota Jordi en el previo de El Clásico de El Chiringuito de Jugones han encendido al madridismo. El tertuliano hace referencia a las varias goleadas que el Barça ha infringido al Real Madrid, como el histórico 2-6 o el reciente 0-4 con Xavi ya en el banquillo.

No suficiente con ello, Jota Jordi añadió más leña al fuego: "La memoria futbolística que tengo los últimos 15 años es venir aquí (al Santiago Bernabéu) y humillar. Siempre decíamos que era el jardín de Messi. Ahora que no está, es el jardín del Barça".

Además, añadió que la plantilla culé "ha hecho un cambio de chip" tras el varapalo en Champions League ante el Inter y están preparados para el encuentro ante el Real Madrid que dictará quién saldrá líder esta jornada de la liga.

Óscar Pereiro le rebatió argumentando que el club blanco piensa más a largo plazo, no solo en un partido, algo que Jota Jordi volvió a responder: "El ejercicio este que hacéis vosotros (el madridismo) de restarle importancia a el clásico no me lo creo, no es solo un partido".