En la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Real Sociedad en San Sebastián, a Carlo Ancelotti le han preguntado sobre la noticia del día en el mundo del fútbol: la continuidad de Xavi Hernández al frente del banquillo del FC Barcelona.

El italiano ha dado dos razones por las que cree que el de Terrassa y el conjunto blaugrana han tomado la "decisión correcta".

Primero, por haber hecho un "buen trabajo" durante las últimas dos temporadas; segundo, porque "conoce bien" el club.

"Ha hecho un buen trabajo en el Barça, conoce bien el club, me parece una decisión correcta", ha señalado Ancelotti.

Sobre la polémica del gol fantasma de Lamine Yamal, Carlo no ha querido entrar en valoraciones: "No me molesta. Tenemos sensaciones tan buenas ahora que todo lo que pasa en el entorno no nos afecta nada. Tenemos la ilusión de acabar la temporada de forma fantástica. Lo de alrededor para nosotros es nada".