La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su apoyo a la futbolista Jennifer Hermoso tras el beso no consentido que le dio el ahora suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la vez que ha abogado por que el escándalo suponga "un punto de inflexión" frente al sexismo y los abusos en el mundo del deporte.

"Las mujeres en el deporte siguen haciendo frente a acoso y abuso sexual. Todos tenemos la responsabilidad de denunciar y hacer frente a estos abusos", ha manifestado en la red social X, antes Twitter. "Nos unimos a Jenni Hermoso y a todos los que trabajan para poner fin al abuso y el sexismo en el deporte. Hagamos de esto un punto de inflexión", ha indicado, junto al 'hashtag' #SeAcabó.

Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha indicado en rueda de prensa que "hay un problema crítico de sexismo que sigue existiendo en el deporte" y ha mostrado el deseo del organismo de que "las autoridades y el Gobierno españoles lo aborden de una manera que respete los derechos de todas las mujeres deportistas".

"¿Cómo de difícil es no besar a alguien en los labios?", se ha preguntado Dujarric, que no obstante ha declinado pronunciarse sobre si las acciones de Rubiales suponen una agresión sexual. "Eso es un término penal. Por lo que vemos, no hay indicaciones de que nada de eso fuera consentido", ha zanjado.

Las palabras de Dujarric y de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, llegan apenas unos días después de que ONU Mujeres reprochara los "comentarios y comportamientos ofensivos, totalmente inaceptables" de Rubiales sobre el beso forzado a Hermoso en la final del Mundial de Fútbol y defendiera la "tolerancia cero" ante "cualquier forma de abuso o acoso" en el deporte femenino.

Por su parte, la FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, suspendió el sábado "con carácter provisional" a Rubiales "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional". La suspensión es efectiva desde entonces y "se extiende por un periodo inicial de 90 días", según el organismo, "en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario" que dicha comisión abrió el pasado 24 de agosto contra Rubiales.