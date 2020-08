Continúan los positivos por coronavirus en el fútbol español. Los futbolistas regresan de las vacaciones y están siendo sometidos a pruebas PCR antes de comenzar la pretemporada. Y muchos equipos están detectando casos.

El Athletic de Bilbao ha sido el último en notificar hasta seis positivos en su plantilla. Todos ellos se encuentran asintomáticos y aislados en su domicilio.

"Jugadores y cuerpo técnico del Athletic Club, junto al personal que está en dinámica del primer equipo en Lezama, pasaron este martes pruebas PCR y serológicas como marca el protocolo de LaLiga previo al comienzo de los entrenamientos de pretemporada. Entre los resultados de estas pruebas hay seis positivos, que ya se encuentran aislados en sus respectivos domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana", señala el comunicado del club.

Iñaki Williams ha informado a través de sus redes que es uno de los jugadores contagiados: "Hoy me han confirmado que he dado positivo en el test PCR. Soy asintomático y por suerte me encuentro bien. Es momento de estar en casa aislado hasta superar el virus. Muchas ganas de que llegue ese momento y unirme a la pretemporada del equipo".

En la mañana de este miércoles también se han conocido otros dos positivos en el Celta de Vigo, además de un caso entre los futbolistas del FC Barcelona que comenzaban la pretemporada. Ninguno de ellos había tenido contacto con los jugadores que han viajado a Lisboa para disputar la fase final de la Champions.

El Atlético de Madrid también confirmó dos positivos horas antes de su viaje a Lisboa, donde este jueves se medirá al Leipzig en los cuartos de final. Correa y Vrsljko, los dos jugadores infectados, se encuentran aislados en su domicilio y sin ningún síntoma.

Alavés, Real Betis, Valencia, Granada, Mallorca, Espanyol, Tenerife, Huesca, Las Palmas y el Atlético de Madrid femenino también han informado de casos en sus plantillas.