Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha hablado en 'Daily Mail' para, otra vez, volver a amenazar a algunos de los equipos que fundaron la Superliga. En concreto, a Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín. El máximo dirigente del ente europeo afirma que habrá consecuencias para ellos.

"Tienen que asumir lo que hicieron. No se puede hacer como que no ha pasado nada, ni se puede hacer algo así y decir que me castigan porque me odian. No tienen problemas por culpa de otro que no sean por ellos mismos. En los próximos días veremos qué es lo que tenemos que hacer", dice.

Eso sí, Ceferin apunta directamente a Real Madrid, Barça y Juventus: "Hay tres grupos. Los seis ingleses, luego Atlético, Milan e Inter y después están los que se creen que la Tierra es plana y creen que la Superliga existe".

"Hay diferencias, pero todos serán responsables y ya veremos de qué manera. Quiero dejar claro que todo el mundo tiene que ser responsable", cuenta.

Ceferin incide en el comportamiento de los aficionados: "Me impresionó su reacción. No solo en cuanto al fútbol, sino también en la sociedad. La UEFA, los clubes... todos hicimos nuestra parte, pero la mayor parte de todo fue suya".

"Me impresionó la reacción del gobierno británico, estuvieron en el lado correcto de la historia. Es impresionante", afirma Ceferin.

