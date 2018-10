Los 30 jugadores nominados por France Football para el Balón de Oro

El Real Madrid, que ganó su tercera Liga de Campeones consecutiva, domina con ocho representantes la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro desvelada por la revista 'France Football', en la que figuran siete franceses, seis de ellos campeones del mundo.

Croacia, segunda en el mundial de Rusia, ha colado tres representantes, entre ellos el madridista Luka Modric, que acaba de ser elegido mejor jugador del año de la FIFA, pero también el atacante de la Juventus de Turín Mario Mandzukic y el centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic.

Ramos e Isco, únicos candidatos españoles

Dos españoles, ambos del Madrid, el centrocampista Isco Alarcón y el defensa Sergio Ramos optan al galardón, cuyo ganador será desvelado el próximo 3 de diciembre.

En la lista figuran solo dos jugadores que ya han ganando el premio: el argentino Leo Messi (2009, 2010, 2011 y 2012 y 2015) y el portugués Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), que lo han levantado en las últimas 10 ediciones.

Además de Modric, el Real Madrid ha colado en la lista al brasileño Marcelo, los españoles Isco Alarcón y Sergio Ramos, los franceses Karim Benzema y Raphael Varane, el galés Gareth Bale y el belga Thibaut Courtois, recién llegado procedente del Chelsea. Ronaldo, que ha ganado las dos últimas ediciones, abandonó el club blanco por la Juve al final de la pasada temporada.

