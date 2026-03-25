Nolito relata cómo fue su infancia junto a sus abuelos: "Criaron a once hijos... y tres nietos"

El exfutbolista recuerda en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol cómo fue su infancia junto a sus abuelos: "He sido muy feliz y un privilegiado".

José Manuel y Dolores tuvieron once hijos y también criaron a tres nietos más. Entre ellos al exfutbolista Nolito. En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol ha relatado cómo fue su infancia. Una infancia difícil, pero "muy feliz": "He sido un privilegiado".

"Para mí mi abuelo fue mi padre. Me educó a pesar de todo, a pesar de tener once hijos. Ahora veo el mérito que tiene tanto mi abuelo como mi abuela", cuenta el exfutbolista.

"Había muchas peleas, muchas risas. Recuerdo que en Semana Santa mi abuela hacía arroz con leche y le ponía papel de aluminio, y cuando lo levantaba había ya medio plato comido", relata entre risas.

Una infancia difícil, pero feliz: "Hemos sido pobrecitos, pero en dinero. Hemos sido felices. Casi siempre hemos comido. He sido muy feliz y un privilegiado", destaca.