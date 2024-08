Ha fallecido el entrenador Sven Goran Eriksson a los 76 años. Después de ser diagnosticado con un cáncer terminal, el que fuera seleccionador de Inglaterra ha muerto este lunes en su domicilio rodeado de sus familiares y amigos. Así lo ha informado su propia familia.

"Después de una larga enfermedad, SGE falleció durante la mañana en su casa rodeada de familiares", dice el comunicado del fallecimiento.

Eriksson fue un legendario entrenador que dirigió a la selección de Inglaterra entre 2001 y 2006. Dirigió a futbolistas como David Beckham o Wayne Rooney y se convirtió en el primer entrenador no inglés de la selección de ese país.

El Liverpool organizó un homenaje el pasado 23 de marzo, donde en un partido amistoso entre leyendas del Liverpool y leyendas del Ajax fue el encargado de dirigir al equipo de su vida. Una despedida a la altura de un seleccionador que marcó una época en el fútbol inglés.

Cáncer terminal

Fue en enero de este año cuando Eriksson anunció que padecía un cáncer terminal y que le quedaba menos de un año de vida: "En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos".

"Un día me desperté y me sentí mareado. Sí, es cáncer lo que tengo y eso es todo. La medicina, no sabemos qué va a pasar... Estoy un poco asustado. Se necesita tiempo, un poco de tiempo antes de que puedas aceptarlo. Todavía estoy aquí", contó en un documental. Este lunes ha fallecido a los 76 años.