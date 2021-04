Hoy se cumplen 10 años de la histórica final de Copa del Rey que enfrentó al Barça de Guardiola y al Real Madrid de José Mourinho. Aquella final fue una de las más intensas que se recuerdan. La dura rivalidad protagonizada por ambos equipos en aquellos años fue fruto de un partido lleno de tensión.

El conjunto blanco acabó llevándose aquella Copa gracias a un gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga. Una década después, Mourinho habla de la atmósfera que se vivió en Mestalla y la ambición de aquel Real Madrid en ese 20 de abril de 2011.

"Recuerdo muy bien el ambiente que había de cara a esa final. Hubo una auténtica invasión de aficionados en Valencia. Habría una gran tensión porque ese partido era mucho más que una final. Todos lo vivimos de una manera muy intensa. La clave del triunfo estuvo en el propio equipo. Demostraron su ambición con un gran espíritu. Era un equipo que tenía muchas ganas de ganar y conseguir ese título", rememora Mourinho en 'Marca'.

El técnico portugués, recientemente destituido como entrenador del Tottenham, recalca la importancia de ganar aquel trofeo a un equipo que venía de ganarlo todo en años anteriores con Pep Guardiola a la cabeza.

"Nos enfrentamos al gran Barça, que era un equipo fenomenal. Conseguir el título ese día no era un trofeo más, no era una Copa más, ni siquiera era una Copa que el Real Madrid no ganaba desde hacía muchos años... Era ganar al Barça y eso significaba abrir un nuevo futuro", afirma el luso.

Y es que la temporada siguiente el conjunto blanco se impuso con contundencia en la competición doméstica, batiendo un récord histórico en la Liga, sumando 100 puntos y anotando 121 goles. Mourinho cree que fue esa final fue el inicio del Real Madrid que estaba por venir.

"Fue un preludio de esa Liga. Por eso me refería a un nuevo futuro. Esa Liga fue una Liga de gigantes, como la final había sido un enfrentamiento entre dos gigantes, eran dos equipos fantásticos con estilos y cualidades diferentes. Hay veces que un equipo gana una Liga porque ha sido el menos malo, pero otras, como esta, la ganas por ser el mejor de los mejores", concluye.