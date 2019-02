Morata y Saúl mantienen la fiesta en el Atlético con una victoria ante el Villarreal

Sigue la fiesta en el Metropolitano. Siguen las sonrisas en jugadores y aficionados. Sigue en euforia el Atlético. Tras la victoria, brillante victoria, ante la Juventus en Champions, el Villarreal no solo no ha sido la 'bestia negra' de los rojiblancos sino que en esta ocasión ha ayudado a que todo vaya mejor de lo que ya iba en el Wanda. Triunfo, tres puntos... y esta vez sí, gol de Álvaro Morata para estrenarse con los de Simeone.

Bien por la inercia positiva o por las pocas ganas que tenía el Villarreal de ir a buscar al Atlético, los rojiblancos fueron completos dominadores del 80% del partido. El primer acto fue, sin duda, del Atleti. Jugando, con posesiones largas y volcados en el área de Asenjo. Solo una leve aproximación de Ekambi inquietó, mínimamente, a un equipo que pocas veces ha tenido un comienzo de encuentro tan cómodo.

Y eso que el luminoso tan solo lucía un escueto 1-0 cuando los protagonistas pusieron rumbo a vestuarios. Podía haber sido, al menos, uno más. Porque Morata estaba enchufado. Muy enchufado. Álvaro, a quien se puso en duda por su pasado madridista, se está ganando a la afición del Atlético. Normal, por otra parte. Porque brega, pelea, juega y, por fin, marca. Ya lo había hecho antes, pero en esta ocasión el gol sí se ha dado como válido.

El '9' del Atleti tuvo una primero, con un buen remate ajustado al palo que hizo esforzarse a Asenjo. A la segunda no perdonaría, y mandó el cuero a las mallas tras rematar un centro en plan 'killer'. Sin dejarla caer, Morata anotó de zurda cogiendo al arquero del Villarreal a contrapié. No hubo VAR esta vez que le borrara la sonrisa de la cara.

Antes de la hora de juego, Morata puso rumbo al banquillo. En su lugar, Diego Costa. Nada más entrar la tuvo el 19. Carrera en largo para un jugador al que le sobró el último recorte y que necesita más confianza tras su lesión. Repitió con una jugada similar en lo que podía haber sido el cierre del duelo, pero tapmoco estuvo acertado.

Así pues, el Villarreal se estiró, algo por otra parte no demasiado complicado viendo cómo estaban jugando hasta, aproximadamente, el minuto 65. Los amarillos pusieron cerco al área del Atlético sin inquietar a Jan Oblak, mientras los rojiblancos esperaban a la contra. Hubo varias, pero hasta casi el final no acertaron de nuevo. Saúl puso tranquilidad con una vaselina que superó a Asenjo y a la que no llegó Víctor Ruiz para despejar.

Tres puntos más y motivos para la confianza para el Atlético. Por el juego, por las sensaciones y porque, por fin, su nuevo '9' ha marcado un gol que sí han dado como válido. Trabajo realizado y misión completa para un Atleti que duerme a siete del Barcelona.