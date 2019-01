Morata ya se entrena con el Atlético: "Empecé de recogepelotas y soñaba con jugar aquí algún día"

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, recordó su época de recogepelotas del equipo, del que aún guarda el peto en su casa, apuntó que ha vivido los últimos partidos como si "estuviera aquí" y dijo que le han "emocionado" los mensajes que le han escrito sus nuevos compañeros a lo largo del proceso para su fichaje por el club, entre ellos Antoine Griezmann.

"Estoy muy feliz. Significa mucho para mí estar aquí. Voy a darlo todo por esta camiseta, por este club. Tengo muchas ganas de empezar a jugar y de que disfrutéis con el equipo (...). Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí y no veo la hora de poder entrenar, estar con mis compañeros y jugar aquí", declaró en la web del club.

Cuando era un niño, Morata fue recogepelotas del Atlético: "Había veces que tenía que esperar en la puerta con mi padre, porque quería ir dos horas y media antes. Teníamos que estar dos horas antes y yo estaba dos horas y media con mi peto de recogepelotas, que lo tengo en casa todavía, mi carné e iba a disfrutar a ver al Atleti".

"Cuando no iba de recogepelotas, iba a la grada, así que estoy muy contento. Siempre cuando veo algún recogepelotas me veo identificado. Empecé de recogepelotas y soñaba con algún día estar en ese campo", añadió el delantero, que jugó de categoría alevín hasta cadete en el Atlético, antes de ir al Getafe y luego al Real Madrid, con el que debutó como futbolista profesional.

"Con Briñas, con Soco (trabajadores de la cantera del Atlético), con todos los que me cuidaban tanto de pequeño, creo que les debo mucho a ellos. Por eso quiero que estén conmigo junto a mi familia en estos días porque creo que va a ser muy bonito para ellos, porque ellos también han deseado que llegara este momento durante mucho tiempo", repasó.

En la cantera del Atlético compartió equipo con Koke Resurrección: "Ha sido un compañero, porque dejó de serlo cuando éramos pequeños, pero lo ha sido siempre en la selección. Me alegro mucho y es un honor ser su amigo. Y ahora más todavía su compañero".

"Creo que es una leyenda del Atleti y puede ser uno de los mejores jugadores de la historia del Atleti en el futuro, porque tiene todavía 27 años. Es un orgullo para mí. Estoy nervioso por verle. Llevo muchos días hablando con él estos días, pero tengo muchas ganas de verle", agregó.

No ha sido el único compañero que tendrá en el Atlético con el que ha conversado en los últimos días, en el proceso de su fichaje desde el Chelsea. "La verdad que tengo muy buena relación con todos. He hablado con muchos de los jugadores del equipo. Con Diego (Costa), Vitolo, Antonio (Adán), Juanfran... Me emociona mucho porque se han preocupado de escribirme casi todos", rememoró.

"También Antoine (Griezmann) me ha escrito antes de que se diera todo y me hace sentir muy querido. Tengo muchas ganas de devolver la confianza que tienen en mí los compañeros y sobre todo el club y el equipo", continuó Morata.

También destacó al técnico Diego Simeone: "Todo el mundo le conoce, sabe el entrenador que es y lo que ha hecho para este club y este equipo. No puedo aguantar. Tengo muchas ganas ya de empezar a entrenar y sobre todo jugar con este equipo. Es uno de los mejores entrenadores que hay y estoy deseando empezar a trabajar con él".

"He visto los últimos partidos del equipo, los he vivido como si estuviera ya aquí. Como he dicho antes, me siento parte del equipo desde hace tiempo gracias a los compañeros y gracias al club, y eso es muy importante. Estoy muy motivado", remarcó.