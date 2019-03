Modric: "Mi idea es retirarme en el Real Madrid y con esta renovación estoy más cerca de este reto"

El jugador croata del Real Madrid Luka Modric afirmó que su "idea" es retirarse en el Real Madrid y que con la renovación hasta 2020 con el club está "más cerca" de conseguir este objetivo, mientras que advirtió que "todavía" desconoce cuando podrá volver a jugar.

"Espero que esta no sea la última renovación. Mi idea es retirarme en el Real Madrid y con esta renovación estoy más cerca de este reto pero depende de muchas cosas, de como me voy a sentir, de lo que voy a aportar... pero mi idea es retirarme aquí", explicó este miércoles Modric en la rueda de prensa que ofreció tras el anuncio ayer martes de su renovación hasta 2020.

El croata indicó que era un día "muy especial" para él. "Me siento muy contento y emocionado por renovar con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Quiero dar las gracias al club y al presidente Florentino Pérez por tener tanta confianza en mí. Puedo prometer que voy a seguir dando lo mejor de mí y voy a trabajar fuerte para cumplir las exigencias del club. Espero tener muchos más éxitos en el futuro aquí", apuntó.

Su fichaje en el 2012 fue muy cuestionado, pero el jugador tenía claro que la exigencia sería "máxima" y que nunca ha "dudado" ni de él ni de sus "cualidades".

"Tenía confianza en mí desde el principio, nunca dudaba de mis cualidades y sabía que antes o después iba a triunfar aquí con el trabajo que hago en los entrenamientos y partidos. Lo tenía claro", explicó.

"Llegó un momento en mi carrera en el Tottenham que tenía que cambiar para crecer como futbolista y cuando llegué al Real Madrid sabía que tenía que demostrar todo lo que tenía y mostrar mis cualidades. Estoy contento con todo lo que ha pasado en estos cuatro años y creo que voy a continuar así", añadió.

De las cinco temporadas que lleva en el Real Madrid, Modric opinó que la actual es "la mejor plantilla" de todas. "Tenemos mucha calidad, por cada puesto hay dos o tres jugadores y es impresionante. Desde que estoy aquí he ganado todo menos la liga, pero espero ganarla este año. Podemos decir que es nuestra prioridad este año", apuntó, admitiendo que cuatro años sin levantar el título liguero "es mucho" para un club como el blanco.

Por otro lado, el croata confesó que "cada día" se siente "mejor" de su lesión. "Trabajo mucho y duro para volver a jugar. Voy día a día y todavía no puedo decir cuando voy a volver", explicó, sin 'mojarse' sobre el fútbol actual del equipo, pese a que reconoció que es "bueno" para su confianza el "oír" que sin él al Real Madrid le falta 'chispa'. El centrocampista remarcó que no tiene "miedo" a las lesiones porque se cuida "mucho".

"Después de cada lesión he vuelto más fuerte y no he tenido ningún problema. La más grave ha sido muscular, pero los golpes pueden pasar, son cosas del fútbol, aun así no me da miedo. Me cuido mucho. Tengo 31 años y me siento muy bien. Puedo decir que estoy jugando el mejor fútbol de mi vida", apuntó.

"Mis peores momentos en el Real Madrid siempre han sido lesiones. La peor, desde que estoy aquí, ha sido la del femoral en 2014. Lo mejor son los títulos, para eso fiché por el Real Madrid. Si tengo que elegir un momento me quedo con la 'Champions' de Lisboa, Milán también, pero la 'Décima' fue la primera y fue especial", señaló.

Por otro lado, el internacional croata elogió su relación con Zinédine Zidane. "Cuando era asistente de Ancelotti también teníamos una relación estupenda. Tengo claro lo que busca de mí y siempre intento cumplirlo. Tengo una relación muy buena, cuento con mucho apoyo de él y ahora que estoy lesionado tenemos más relación todavía", expresó.

Modric todavía no se ha planteado que hará cuando deje de ser jugador porque le queda "mucho por delante", pero sí que quiere quedarse "en el fútbol", y aconsejó a los nuevos que llegan que tengan "fe" en sus cualidades y no se rindan "nunca".

"Que continúen trabajando y luchen por su puesto en el equipo, no rendirse nunca. Para jugar en el Real Madrid no es sólo suficiente tener cualidades, es importante estar bien mentalmente. Para mí, es clave estar fuerte mentalmente y no rendirse nunca. Hay ejemplos en el equipo que tuvieron que salir y volver más fuertes", admitió.