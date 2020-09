El ambiente en 'Can Barça' está muy enrarecido. El 'caso Messi' ha sido la última gota en colmar un vaso que llevaba a su espalda el lastre de Roma, Liverpool y Lisboa, la pésima gestión deportiva del club y los diversos escándalos acaecidos en el seno del club como el 'Barçagate'.

Es por ello que la plataforma 'Més Que Una Moció' inició una recogida de firmas con el objetivo de presentar una moción de censura contra Josep María Bartomeu y su junta directiva.

Hasta el momento, la propuesta ha reunido 14.100 firmas, restando 2.420 para alcanzar las 16.520 necesarias. Las más de 2.000 firmas deberían recogerse en las próximas 24 horas, ya que los promotores de la moción deben presentarlas al club este jueves por la tarde.

Entre los adheridos a la propuesta están los precandidatos Jordi Farré, Lluís Fernández Alá y Víctor Font. Joan Laporta, por su parte, ha firmado la moción, pero no se ha adherido a ella: "Yo he firmado y, si pudiese, lo haría mil veces más con tal de echar a Bartomeu y a si junta. Han hecho mucho daño al Barça y no merece seguir ni un minuto más. Hoy es el último día y, si no lo has hecho todavía, estás a tiempo".

Si se consiguen alcanzar las 16.520 firmas necesarias, el Barça tendría que dar validez a cada una de ellas. Posteriormente, se fijaría una fecha para recoger los votos de los socios y, en el caso de que dos tercios voten a favor de la salida de Bartomeu, el presidente y su directiva deberían dimitir.