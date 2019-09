La historia se repite de nuevo. Al igual que sucedió durante los primeros meses de Antoine Griezmann, en los que el galo era cambio habitual para Simeone, a Joao Félix le está tocando 'sufrir' la estrategia y el sistema del argentino en su forma de entrenar. El portugués apenas ha jugado partidos completos, y en el derbi ante el Real Madrid el Metropolitano la tomó con el Cholo en el cambio del luso.

Sí, lo mismo que pasó en su día con Griezmann, cuando también el Cholo recibió silbidos cuando el dorsal 7 aparecía en la tablilla de los cambios. En esta ocasión, el público no solo pudo tomarla con Simeone por quitar a Joao sino también por el cuándo, el cómo y el quién entró por él.

Y es que la afición del Atlético quería ganar al Real Madrid, y bien pudo entender que sacar al verde a Marcos Llorente por el luso en el minuto 69 no era la mejor idea para romper el 0-0 que lucía en el luminoso. No lo fue, pero tampoco hubo variación alguna contra los intereses rojiblancos, que sumaron un punto al igual que su rival.

Joao Félix suma dos goles en la presente Liga, y en el derbi entró con fuerza sumando un par de ocasiones en la primera parte. Bien tapado por Varane, Ramos y Casemiro, el 7 apenas encontró espacios en la zona de creación y cuando se tiró a banda no estuvo del todo preciso en sus envíos.

Con todo, no cabe duda que la afición del Atlético tiene en Joao a su niño bonito esta temporada. En el derbi dejó claro que el cambio del portugués no hizo gracia a la hinchada rojiblanca, quizá más por el evidente motivo defensivo de su sustitución. De lo que no hay duda es de el Metropolitano pitó a Simeone.