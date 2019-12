No tiene buen recuerdo Mestalla de Gaizka Mendieta. El vasco, que pasó prácticamente toda su vida deportiva en Valencia y que disfrutó junto a los che de varios de los mejores años del club, saltó al verde en el descanso del Valencia - Villareal y el público no solo no le recibió con aplausos sino que le dedicó una grandísima pitada.

Y eso que apenas había sitios ocupados al ser los 15 minutos de asueto tanto para jugadores como para afición. La hinchada no le silbó por algún motivo deportivo, aunque su salida a la Lazio con el Real Madrid de por medio fue muy sonada, sino por no haber asistido a los actos del Centenario del club por, según dijo, motivos de agenda.

Al parecer, y tal y como explicó el exjugador, tenía una serie de compromisos contractuales en China y no podía asistir a dichos actos de la entidad. No parece que su razonamiento haya calado en la afición... o sí, pero no para bien.

Se le tiene cariño a Mendieta,no??.. Menuda pitada..😓🙈 pic.twitter.com/lBeRfqIH58 — Rafa Sales 💯 (@rafasalesamunt) November 30, 2019

Mendieta saltó al verde con motivo de un acto publicitario. A pesar de contar con un micrófono, se escuchaban más los silbidos que al propio exjugador decir lo que estaba diciendo en aquel momento.

El partido terminó con victoria del Valencia por 2-1 ante un Villarreal que está poco a poco deshaciéndose en la tabla. Mientras, los che se aproximan a los puestos europeos tras un inicio dubitativo.