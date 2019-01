Messi: "Vamos a por todo y no tiramos nada"

CONSIGUIÓ SU GOL NÚMERO 50 EN COPA DEL REY

Tras el 6-1 en el Camp Nou, Leo Messi aseguró que el Barcelona no tira "nada" y que van "a por todo". También aclaró que cuando prometió en verano ir a por la Liga de Campeones no quería decir que no lucharían por el resto de títulos de la temporada.