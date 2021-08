Leo Messi ha dado detalles de la negociación que se ha llevado a cabo durante las últimas semanas para lograr renovar con el FC Barcelona. El argentino ha confesado que había llegado a aceptar una rebaja del 50% de su ficha.

"No se me pidió nada más", ha añadido ante los medios de comunicación. "Hicimos todo lo posible y no se pudo. Muchas cosas de las que se dicen no son verdad", critica el '10', que ha insistido en que ha puesto todo de su parte para renovar y que quería quedarse, a diferencia de la pasada temporada.

"El año pasado quería irme, este no, de ahí la tristeza", comentaba durante el turno de preguntas. Antes, la emoción ha podido con Messi, mostrándose visiblemente emocionado durante toda su comparecencia, llorando, incluso, antes de empezar a hablar.

"Estaba todo arreglado, pero en el último momento, por el tema de LaLiga no se pudo hacer. No hay más que eso. Teníamos todo acordado", decía en ese discurso inicial el astro, una nueva situación que supondrá "un cambio duro" para él y para su familia.

"El año pasado sí estaba preparado, pero este año no. Estaba convencido de que íbamos a seguir acá, a seguir en nuestra casa", aclaraba Messi, que, ahora, abre una nueva etapa en un destino todavía desconocido. Sin embargo, ya ha dado un aviso a navegantes: ir al PSG "es una posibilidad".