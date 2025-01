¡Menudo susto! Al exfutbolista Martín Demichelis le soprende un oso en el jardín de su casa

Sustos como este no se olvidan. El exjugador Martín Demichelis se ha visto sorprendido el pasado martes por un oso negro que entró por la noche en su propio jardín.

Las imágenes muestran al animal, visiblemente desorientado, intentando salir del recinto con poco éxito al principio. Evangelina Anderson, esposa del que ahora es el entrenador de Rayados de Monterrey, grabó un vídeo en el que se puede ver claramente como el oso intenta escapar.

"No te acerques, ¿eh? Es que no hay luz. Emma, vení, porque si viene corriendo para acá me da miedo. Se me salió el corazón, está allá atrás, igual es enorme", confiesa Anderson en el propio vídeo en el que se ve al oso.

Por fortuna para Demichelis y para su familia todo quedó en un susto. Los encuentros con estos animales en esa zona son relativamente comunes y, felizmente, no hay que lamentar ningún incidente.

Martín Demichelis militó en la liga española en equipos como el Málaga y Atlético de Madrid, con el que no llegó a debutar dado que el mismo verano de su fichaje se marchó traspado al Manchester City.