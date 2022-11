El PSG se presentaba al último partido de la fase de grupos de la Champions frente a la Juventus sin una de las tres piezas de su tridente. Neymar estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y Galtier decidió alinear en su lugar a Carlos Soler.

El ex del Valencia jugó 67 minutos, cuando se fue del campo dando entrada a Hugo Ekitike. Al español le han caído muchas críticas, ya que le comparan con el brasileño y su actuación no fue la mejor.

De hecho, su compañero Kylian Mbappé se refirió a él en la zona mixta comparándole con Neymar: "Soler no tenía el hábito de jugar como titular. Es un jugador distinto a Neymar. No tienen las mismas características. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido".

Así habla de él el diario 'L'Équipe' :"Situado en el apoyo a la dupla Messi-Mbappé, sufrió la comparación con Neymar. Le faltó intensidad, movimiento, agresividad, todo en realidad. Libre en sus movimientos, no hacía mucho, a menudo demasiado lejos de las acciones de peligro".

Eric Rabesandratana, ex del PSG, no se corta: "Nunca estará a la altura de Neymar. Él fue transparente". De hecho, a principio de temporada ni siquiera contaba para Galtier, pero poco a poco ha ido entrando en la dinámica del equipo.

El fin de semana pasado, reconoció que le cuesta encontrar hueco en un equipo plagado de estrellas: "Desde que llegué no he tenido muchos minutos porque es un club enorme, con futbolistas de clase mundial. Era importante la adaptación y poco a poco me siento mejor. Los goles son fruto del trabajo".

El club parisino pasó como segundo de grupo ya que el Benfica, con su goleada 1-6 al Maccabi Haifa, ha marcado más goles a domicilio que el PSG. Esto hace que al equipo francés le pueda caer un rival más complicado en los octavos de final.