El próximo 20 de diciembre Kylian Mbappé soplará las 25 velas y, solo 11 días después, será libre para negociar con cualquier club un futuro contrato para el 1 de julio de 2024.

Renovar con el París Saint-Germain o fichar por el Real Madrid parecen las dos cartas con más peso en la mesa del punta francés... y desde el conjunto blanco, a pesar de los vaivenes con el galo en los últimos veranos, le mantienen la puerta abierta.

En una entrevista en 'Remontada Blanca', José Manuel Otero Lastres, vocal de la junta directiva de Florentino Pérez en el club blanco, ha hablado abiertamente sobre su posible fichaje.

"Esperamos que Mbappé haya pensado lo mismo que Bellingham. Muchísimos clubes estaban detrás de Bellingham y al final dijo que se quería ir al Real Madrid", ha explicado.

"Confío en que Mbappé vendrá. Alcanzará la gloria cuando llegué al Real Madrid, porque estos futbolistas han nacido para jugar aquí. Mientras tanto, irá deambulando de un sitio a otro", ha añadido el directivo.

¿Por qué no fichó hace dos años por el Madrid? Otero Lastres lo tiene claro: "Mbappé sufrió una presión muy grande del emir de Qatar y de Macron, que le dijo que no podía hacer eso. No tengo dudas de que si le preguntamos ahora, está arrepentido de esa decisión".

De hecho, desde la cúpula blanca se entendió la difícil tesitura del francés: "Florentino no se lo tomó a mal. Comprendió la reacción del jugador. El Madrid siempre le protegió, dejó las puertas abiertas".

"Zidane vino con 29 años, él vendrá con 25. Le quedan muchos años con nosotros...", ha señalado el miembro de la Junta, deslizando que su llegada está casi cerrada.